ناصر القصبي يقود المسرح السعودي بموسم الرياض.. وهذه التفاصيل؟

يعود نجوم الدراما السعودية ناصر القصبي وعبدالإله السناني وراشد الشمراني للوقوف على خشبة المسرح مجدداً في موسم الرياض المقبل عبر مسرحية اجتماعية بحس كوميدي تنطلق في 20 تشرين الأول/أكتوبر وتستمر لمدة شهر، وينشغل طاقم العمل هذه الأيام بالبروفات النهائية قبل أسبوعين من العرض المرتقب على مسرح جامعة الأميرة نورة في العاصمة الرياض، وتشارك في المسرحية عدد من الوجوه النسائية، أبرزهم ريماس منصور وزارا البلوشي، كما يشارك في البطولة الفنانان حبيب الحبيب وعبدالمجيد الرهيدي، وهي من تأليف خلف الحربي، وإخراج الكويتي محمد الحملي.

ومن المتوقع أن تلقى المسرحية إقبالاً كبيراً من الجمهور السعودي المتعطش لرؤية مسرح حقيقي، لا سيما مع التجربة الثرية والخبرة التراكمية للثلاثي القصبي والسناني والشمراني الذين قدموا مسرحاً مهماً خلال فترة الثمانينات في السعودية، وكانت انطلاقتهم عبر المسرح الجامعي في جامعة الملك سعود، ثم أكملوا المشوار لاحقاً إما مع جمعيات الثقافة والفنون أو الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

ناصر القصبي وعبدالإله السناني

وعندما نستعرض مسيرتهم الثرية في المسرح نجد أن البداية كانت في العام 1984 عندما قدم ناصر القصبي وعبدالإله السناني وراشد الشمراني مسرحية بعنوان “التائه”، وفي العام 1987 بزغ نجم الثلاثي في المسرحية الشهيرة “تحت الكراسي” مع الفنان الراحل محمد العلي.

كما أنه في عام 1987 قدمت المجموعة مسرحية “عويس التاسع عشر”، وهي من تأليف راشد الشمراني، وشاركت في مهرجان دمشق المسرحي.

كما التقى الثلاثي في عدد من المسرحيات، مثل “ولد الديرة” و”للسعوديين فقط” و”ابن رزيق ليمتد”، وسبق للفنان راشد الشمراني أن نجح في التأليف المسرحي وقدم مسرحية “السنبوك” التي تصدى لإخراجها السناني وفازت بجوائز على المستوى الخليجي والعربي، كما قدم السناني عملا مسرحيا بعنوان “واقدساه” مع عدد من النجوم العرب أبرزهم محمود ومنى واصف.

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راشد الشمراني

عبدالمجيد الرهيدي

وأما بالنسبة للفنان ناصر القصبي فقدم عرضاً مسرحياً في ديسمبر 2016 بالكويت مع الفنانين سعاد عبدالله وحبيب الحبيب وإبراهيم الصلال، وأما على الصعيد المحلي فكانت آخر مسرحياته هي ” قرموش وطرطوش” مع راشد الشمراني وعبدالله السدحان مطلع التسعينات وجالت في عدد من المناطق.

يذكر أنه سبق للفنانين القصبي والسناني والشمراني أن قدموا مسرحاً واعياً ورصيناً إبان دراستهم الجامعية، وتألقوا في روائع المسرح العالمي والعربي مثل الملك لير وهاملت لشكسبير ومسرح سعدالله ونوس وتوفيق الحكيم وغيرها.