بالفيديو: فنانة خليجية تتهم بالعنصرية بسبب ما قالته عن الزواج من رجل من هذه الجنسية

أحدثت الفنانة التشكيلية والكاتبة الكويتية وداد المطوع ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو سجل لها أثناء حلولها ضيفة على برنامج “ع السيف” الذي يعرض على شاشة قناة ATV الكويتية.

ورداً على سؤال عن مدى استعدادها للزواج من رجل ثري من جنسية أسيوية وتحديداً هندي أجابت متوجهة إلى مقدم البرنامج: “إنت ترضاها لاختك إنها تاخذ هندي؟”.

واثار هذا حفيظة الأخير حيث طلب منها ألا تطرح عليها السؤال لأنه ليس عليه إبداء رأيه.

واعتبرت المطوع السؤال غير منطقي وبررت إجابتها بالقول إنه لا يمكنها أن تفهم لغة الرجل الهندي.

وأثارت بذلك موجة جدل واسعة على الحسابات التي أعادت نشر المقطع المصور على تطبيق “إنستغرام” حيث حقق على أحدها أكثر من 27 ألف مشاهدة في وقت قصير جداً.

واعتبر بعض المتابعين أن إجابتها عنصرية فيما رأى آخرون أنها صادقة وأن الزواج من عجمي لا يناسب المرأة الخليجية.