بالفيديو: دانة الطويرش تلاعب ابنتها بطريقة غريبة ووالدتها تعترض

لفتت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش اهتمام عدد كبير جداً من المتابعين بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تقوم بملاعبة ابنتها.

وسمع في الفيديو صوت والدتها وهي تشير عليها بضرورة التحدث إلى الطفلة. ولم يكن من دانة إلا أن بدأت بإصدار صوت مواء القطة.

واعترضت الوالدة على ذلك قبل أن تطلب من ابنتها سؤال الحفيدة عن أحوالها وارضاعها وملاعبتها من خلال التمارين الرياضية.

كما أعلنت ان الوقت المخصص لاهتمامها بالطفلة انتهى وأنها ستذهب إلى النوم فيما وصلت دانة المواء وإصدار بعض الاصوات الغريبة من أجل إضحاك الطفلة.

ويشار إلى أن دانة ووالدتها أشعلتا المواقع في وقت سابق بسبب ظهورهما في فيديو أعربت من خلاله الأم عن رغبتها في مغادرة المنزل لكي تشعر ابنتها بأمومتها وسط اعتراض شديد من الأخيرة.