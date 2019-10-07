شاهد: هل تحولت هذه الفنانة الخليجية فعلاً إلى نسخة من أحلام من دون ماكياج؟

ردّت الفنانة هند البحرينية في مقطع مصوّر على بعض التعليقات القاسية التي تلقتها بعد نشر فيديو سجل لها سابقاً أثناء ممارستها الرياضية.

وعلقت على إشارة إحدى المتابعات إلى أنها أصبحت في الـ41 وأنها تتصرف وكأنها أكثر شباباً.

وكشفت أنها لم تبلغ بعد هذه السن لافتة إلى أن الرياضة تناسب الكبار كما الصغار. كما ردت على متابعة أخرى قالت إنها لا تصدق أنها تتمتع بالجمال.

وأجابت بالقول إنه يكفي أن تقتنع بنفسها بذلك. واللافت أن هند ظهرت في فيديو الرد من دون ماكياج وهو ما أثار موجة جديدة من التعليقات.

واعتبر الكثير من المتابعين أنها جميلة في كل حالاتها فيما سخر منها آخرون ورأوا أن شكلها من دون ماكياج يفتقر إلى الأنوثة. كما ركّزت بعض التعليقات على الشبه الكبير بينها وبين الفنانة الإماراتية أحلام.

وحقق هذا المقطع على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 104 آلاف متابعة.

ويشار إلى أن هند نشرت مؤخراً على حسابها الخاص صورة جمعتها والفنانة الإماراتية في كواليس برنامج المواهب The Voice مع التعليق: “الكثير مايعرفون العلاقة الطيبة الحلوة اللي تجمعني بأختي الغالية أم فاهد عشان كذا استغربوا تغريدتها وفهموها بطرق مختلفة. وهالإنسانة واقفة جنبي بكل شي مش بس بهالتغريدة. أحبك”.