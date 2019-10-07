بالفيديو: للمرة الأولى بلقيس تكشف هذه التفاصيل عن شكل والدتها

للمرة الأولى كشفت الفنانة اليمنية بلقيس بعض التفاصيل عن شكل والدتها. وهو ما أشارت إليه في فيديو تم نشره عبر بعض الحسابات على “إنستغرام”.

وقالت إن الفنانة السعودية ليلى السلمان تشبه الوالدة إلى حد كبير جداً وخصوصاً عندما تظهر الأخيرة غضبها من خلال نظراتها.

وأعربت الفنانة عن دهشتها الكبيرة أمام هذا التشابه الذي لا يصدق. وتفاعل مع الفيديو عدد كبير جداً من متابعي تلك الحسابات.