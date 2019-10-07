مشادة كلامية بين فتاة أرمينية وبين علا الفارس بسبب “جد” الأخيرة

نشبت مشادة كلامية بين المذيعة الأردنية علا الفارس وبين مغردة أرمينية نشرت تغريدة مسيئة لجد “المذيعة” عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”. حيث شاركت علا الفارس صورة من تغريدة الفتاة التي تدعى nolie mardinian كتبت فيها: “عدد الارمن بفلسطين كان كبير وكان النا حي خاص اسمو الحي الارمني ب اورشاليم القدس بعد خيانات الفلسطينيين بالدوله العثمانية و عراسن الياور ياسين باشا الفارس جد ((علا الفارس)) انقتل كتير وتهجر كتير ومن وقتا لا اليوم الارمن بفلسطين مستحيل يتجوزو من فلسطينيين او يسمحو لا الدم يختلط

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