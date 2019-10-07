وزير الثقافة تتابع فعاليات احتفال الاوبرا بذكرى انتصارات اكتوبر

تابعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة فعاليات الاحتفال بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة على المسرحين الكبير والمكشوف واللذان اقامتهما دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وتضمنا مختارات من اشهر المؤلفات الوطنية التى قدمها عمالقة الموسيقى العربية وعبرت عن مشاعر العزة والكرامة .



قالت عبد الدايم ان انتصارات اكتوبر تمثل لحظة فارقة في تاريخ الوطن واحدى علاماته المضيئة ، مؤكدة ان ذكراها ما زالت حاضرة باعتبارها حافزا لاستمرار العطاء ، واضافت ان الانتصارات روت قصة كفاح تحمل قيم الصمود والاصرار وفتحت افاق المستقبل لشعب مصر بعد ان نجح ابناءه فى العبور واسترداد ارض الفيروز ، مشيرة ان احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الغالية مستمرة طوال الشهر فى جميع المحافظات للعمل على تنشيط الذاكرة الوطنية التى تذخر بامجاد

وبطولات الجيش المصرى ودعم وتعزيز روح الانتماء خاصة بين النشء والشباب .من جانبه اكد مجدى صابر ان سماء الاوبرا تزينت بمجموعة من الاعمال الوطنية الحماسية التى تشارك فى تقديمها مختلف فرق وسوليستات الموسيقى العربية حيث تضمنت الاحتفالات بذكرى انتصارات اكتوبر 6 عروض اقيمت بالتوازى فى القاهرة والاسكندرية ودمنهور بمسارح الجمهورية ، المكشوف ، معهد الموسيقى العربية ، سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " واوبرا دمنهور الى جانب المسرح الكبير .اخرج الاحتفال على المسرح الكبير الفنانة جيهان مرسى وبدا بفيلم وثائقى عن الرئيس الراحل محمد انور السادات بعنوان بطل الحرب والسلام واستمرت المشاهد التسجيلية الوطنية على الشاشة فى خلفية المسرح لتصاحب الفقرات التى قادها المايسترو الدكتور محمد اسماعيل الموجى وتضمنت موسيقى رافت الهجان ، بسم الله ، تلاها ام البطل - المصريين اهم اداء اميرة احمد ، فرحة مصر تغنت بها مى الجبيلى ، "بحبك يا مصر، على الربابة" اداء مروة حمدي ، "لفي البلاد ياصبية، إبنك يقولك، عاش اللي قال، الله يا بلادنا الله، صباح الخير يا سينا" اداء أحمد عفت ، "يابوي يامصر، عاشت بلادنا قدمهما وليد حيدر ، سمينا وعدينا، يا أغلي اسم في الوجود" شدت بهما رحاب مطاوع ، قصيدة مصر، بالسلام إحنا بدينا اداء حسناء ، يا نسمة الحرية، النسر المصري، إسلمي يا مصر" تغنى بهم عصام محمود .وعلى المسرح المكشوف قدم طلاب فصول كورال الاطفال والشباب بمصاحبة فصول الباليه بمركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد حفلا بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار شمل مجموعة من المؤلفات الحماسية اداها مجموعة من المواهب الواعدة .