الجمعة.. الحضرة ورباعي أوتار يحييان أمسية فنية بالأوبرا

يستعد فريق الحضرة وفريق رباعي أوتار، لتقديم أمسية فنية متميزة، في دار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة المقبل، الموافق 11 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يتألق الفريقان خلال الحفل

بمزيج متناغم من الروحانيات الصوفية و الموسيقي الكلاسيكية، من خلال تقديم أشهر تترات المسلسلات الدينية، والقصائد الدينية، منها "مولاي صلَّي، صلينا الفجر فين، والله ما طلعت شمس، وغيرها".يذكر أن حفلات "الحضرة" و "رباعي أوتار"، تأتي ضمن مشروع مشترك بينهما، يهدفان من خلاله إلي تقديم مزيج بين فن الحضرات الصوفية والموسيقى الكلاسيكة، والذي لاقي إعجاب جمهورهما ما جعل الفريقان يكرران التجربة لأكثر من مرة.