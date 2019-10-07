يستعد فريق الحضرة وفريق رباعي أوتار، لتقديم أمسية فنية متميزة، في دار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة المقبل، الموافق 11 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن يتألق الفريقان خلال الحفل
يذكر أن حفلات "الحضرة" و "رباعي أوتار"، تأتي ضمن مشروع مشترك بينهما، يهدفان من خلاله إلي تقديم مزيج بين فن الحضرات الصوفية والموسيقى الكلاسيكة، والذي لاقي إعجاب جمهورهما ما جعل الفريقان يكرران التجربة لأكثر من مرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. الحضرة ورباعي أوتار يحييان أمسية فنية بالأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.