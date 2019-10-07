شاهد.. صلاح عبدالله يشيد بفيلم الممر وصناعه

أشاد الفنان صلاح عبدالله بالفيلم المصري "الممر" وصناعه، ووجه الشكر إليهم، وذلك بعد النجاح الجماهيري الذي حققه العمل عقب عرضه على شاشة ON E، والقناة الأولى بمناسبة الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر.

فكتب عبدالله عبر حسابه بموقع التدوينات العالمي "تويتر": "كان ممر الأمس عبوراً جديداً للمصريين الحقيقيين وبخاصة شبابنا الواعي الجميل عبروا فيه عن مدى حبهم لمصرهم ولجيشهم العظيم فشكراً لـ الممر وهل من مزيد؟!".

جدير بالذكر أنه تم عرض فيلم الممر بالأمس على شاشة ON E، والقناة الأولى، بالتزامن مع ذكري حرب السادس من أكتوبر، ليشاهده أكبر عدد من الجمهور المصري، وسيتم عرضه الليلة، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.



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