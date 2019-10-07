تغيير اسم فيلم "عقد الخواجة" إلى "أشباح أوروبا"

قرر صناع فيلم "عقد الخواجة" بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، تغيير اسم العمل إلى "أشباح أوروبا"، حيث رأى فريق العمل أنه الأنسب بالنسبة لأحداث الفيلم.
من ناحية أخرى يواصل المخرج محمدحماقي تصوير المشاهد الخارجية للفيلم بأحد شوارع القاهرة، قبل أن ينتقلوا إلى أحد الاستوديوهات لاستئناف تصوير باقي المشاهد هناك، قبل أن ينتقلوا للسفر إلى إحدى الدول، لتصوير المشاهد الخارجية.
الفيلم من إنتاج شركة Snapers Production - محمد الوزيري ويعتبر الفيلم بداية خطتها لإنتاج عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن الفيلم قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.
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