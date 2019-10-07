الليلة.. أولى أمسيات سينما التانجو الأرجنتينية بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية، اليوم وغدًا، أمسيتين متتاليتين بعنوان سينما التانجو الأرجنتينية بالتعاون مع سفارة الأرجنتين بالقاهرة، في إطار خطة دار الأوبرا في نقل ثقافات العالم الى المجتمع المصري، من خلال مختلف ألوان الفنون الجادة، وذلك في تمام الثامنة مساءً، علي خشبة المسرح الصغير.

ومن المقرر أن تتضمن كل أمسية عرضًا مدته 90 دقيقة، حيث يشهد اليوم الأول

عرض فيلم وثائقي يتناول مؤلف موسيقى التانجو الشهير "بيتشوكو" من إخراج مارتين تورنيز، أما اليوم الثاني فيضم مجموعة من الأفلام التي تحكي نشأة هذا الفن في الأرجنتين من إخراج ليونيل متري وتتنوع بين التسجيلية والراقصة.

يذكر أنه منذ عام 1880 سادت الموسيقى المختلطة العاصمة الأرجنتينية بوينس

ايريس، التي كانت في مرحلة التوسع والتمدد حيث تركت موجات الهجرة الكبيرة من أوروبا إلى الأرجنتين أثرا كبيرا في اللغة والعادات والتقاليد الموروثة من حقبة الاستعمار، وتدفق المهاجرون عليها وكان معظمهم من الرجال فقاموا بالترويج لذواتهم عن طريق اتقان الموسيقى والرقصات لجذب انتباه النساء وكان ذلك فى الشوارع والأزقة التى استوطنوها وتطورت بعدها وانتقلت إلى صالونات الأرستقراطيين في أوروبا، وأصبحت أحد مظاهر الترف وتغير مفهومها وأغراضها وباتت ملجأ الحب ووسيلة المحبين لنسج رواياتهم.