الجوكر يجسد معاناة المجتمع لإجبار الأشخاص على الجرائم

أثار فيلم الجوكر ردود فعل واسعة فى العالم، وإعجاب المشاهدين، بعد أيام قليلة من بدء دور العرض العالمية ، والتي تدور أحداثه حول ممثل كوميدي فاشل كانت حياته طبيعية قبل أن يواجه عدة مشاكل وضغوط نفسية، أجبرته على الخروج عن القانون ويقتحم عالم الجريمة والفوضى فى مدينة جوثام.

يجسد بطولتة الفيلم الفنان خواكين فينكس " الذي يؤدي دور الجوكر" وروبرت دي نيرو وزازي بيتز وفرانسيس كونروي.

ولفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الفيلم عمل فني وسينمائي رائع سوف يخلدها التاريخ، بعد الأداء الجبار من الفنان خواكين فينكس الذي خسر من وزنه أكثر من ٣٦ كيلو، حتى يستطيع تجسيد الشخصية والمعاناة النفسية الي يسببها المجتمع للبعض ليتحولوا بسببها إلى مجرمين.

وأكد أخرون، أن فيلم الجوكر حدث عالمى لا يتكرر سوى مرة كل 10 سنوات،

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لافتين إلى أن الفيلم مرآة للواقع العنيف الذي يعيشه البعض في العديد من المجتمعات.

ومن ناحية أخرى، تابع مغردون:" عقولنا ترفض تماما فكرة أن يكون هناك ممثل يستطيع أن يقدم شخصية الجوكر، وتحديداً الجوكر صاحب الشخصية السيكوباتية ( العدوانية - الشريرة ) غير الفنان الراحل هيث ليدجر.

وأشار مغردون:" الفيلم يريد أن يوضح أن الجوكر ليست مجرد تلك الشخصية الخيالية المعروفة اللي تصورها الأفلام وترويها القصص المصورة، بل هي أعمق من ذلك بكثير"، موضحين أن الفيلم عمل فني متكامل يستحق جائزة اوسكار.