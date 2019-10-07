حسين الجسمي وماريا كاري يحييان حفل إكسبو 2020 الحدث الأهم في دبي

يلتقي الفنان الإماراتي حسين الجسمي جمهوره، من خلال حفل غنائي كبير يحييه، بمشاركة المغنية الأمريكية ماريا كاري، وذلك يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري.

من المقرر أن يتضمن برنامج الحفل أجمل أغاني الجسمي التي يحبها جمهوره، وتنال إعجابهم، منها "بحبك وحشتيني، مرني، ما يسوي، ما نسيتك، ابشرك، وغيرها"، إضافة

لباقة من أشهر أغاني ماريا كاري التي ستشعل بها الحفل.جدير بالذكر، أنه تم اختيار الفنان حسين الجسمي سفيرًا لإكسبو 2020 دبي، ليكون بذلك أول فنان يقترن اسمه باسم الحدث العالمي المهم.