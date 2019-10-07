الليلة.. عرض "تريفوجا" على مسرح جامعة عين شمس

يستعد فريق كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، الليلة، لتقديم العرض المسرحي "تريفوجا"، علي خشبة مسرح الجامعة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

يشار إلي أن العرض تدور أحداثه حول قصة إنسانية تحدث أثناء نشوب الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، في إطار مشوق ومميز، بطولة محمد عبد الله،

زياد هاني، ميسرة ناصر، نادين اشرف، ماري مجدي، هنا محي، شروق ابراهيم، مروان علي، مني معوض، عمار عاطف، محمد الشامي، اشرف قطب، ميار اشرف، رحمة ايمن، محمود جمال، خالد ششتاوي، موسيقي عادل مبروك، مكياج نادين اشرف، ملابس اميرة صابر، ديكور صلاح عباس، إضاءة إبراهيم الفرن، تأليف محمد زكي، ومن إخراج عادل مبروك.

يذكر أن عرض "تريفوجا" حائز على جائزة "أفضل عرض مركز اول، افضل مخرج ، افضل ممثل، افضل اضاءة، أفضل نص" في المهرجان الذاتي بجامعة عين شمس، وجائزة افضل عرض مركز ثاني، في مهرجان ابداع 7 بوزارة الشباب و الرياضة، وأيضًا جائزة "افضل مخرج، افضل اضاءة " بالمهرجان القومي للمسرح المصري 2019 .

