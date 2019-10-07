أحمد فلوكس يُبكي الجمهور بمشهد قتله في "الممر"

أثار مشهد قتل الفنان أحمد فلوكس على يد الإسرائيلي الذي جسد شخصيته الفنان إياد نصار تعاطف الجمهور، ما جعلهم يغضبون من إياد لتجسيده هذه الشخصية، وكأنه إسرائيلي في الحقيقة وليس بالتمثيل فقط.

فعندما طُعن بالسكين من الأسير الإسرائيلي طعنات عدة بكى الجمهور، سواء في البيوت، أو المقاهي، معبرين عن غضبهم الشديد، وذلك نظرًا لشعورهم بما حدث لهؤلاء الأبطال حتى يحدث النصر الذي نحتفل به يوم 6

أكتوبر من كل عام.

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يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعي نور (أحمد عز)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

يُعد الفيلم أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ مصر بميزانية تجاوزت الـ100 مليون جنيه مصري، وقامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات

الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير، وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة، وتم الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، حيث جرى تصوير الفيلم خلال 3 أشهر في 5 مدن، هي "السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية، القاهرة".

يذكر أن الفيلم بطولة كل من أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، شريف منير، أحمد فلوكس، محمد الشرنوبي"، تأليف وإخراج شريف عرفة، وكتب الحوار الشاعر الغنائي أمير طعيمة.