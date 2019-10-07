بعد نجاح فيلم الممر.. محمد إمام يوجه تحية خاصة لصناعه

حرص الفنان محمد إمام علي توجيه تحية خاصة لصناع فيلم الممر بعد النجاح الجماهيري الذي حققه العمل عقب عرضه علي شاشة ON E، والقناة الأولى بمناسبة الاحتفال بذكرى حرب اكتوبر.

فكتب إمام عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر": "تحية لكل أبطال و صناع فيلم الممر"، وجائت تعليقات متابعيه إيجابية وبدورهم ابدوا اعجابهم بالفيلم خاصة أن توقيت عرضه علي شاشات التليفزيون جاء في وقت مميز بالتزامن مع ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.

يذكر أن "الممر"، يدور حول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف من خلال شخصية نور أحد القادة البواسل، كما يناقش المرحلة الزمنية، اعتباراً من عام 1967 حتى بداية الحرب، من بطولة أحمد عز ، أحمد رزق ، إياد نصار ، أحمد فلوكس ، أمير صلاح الدين ، أحمد صلاح حسني ، محمد شرنوبي ، محمود حافظ ، محمد فراج، إخراج شريف عرفة. فيلم الممر"، وجائت تعليقات متابعيه إيجابية وبدورهم ابدوا اعجابهم بالفيلم خاصة أن توقيت عرضه علي شاشات التليفزيون جاء في وقت مميز بالتزامن مع ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.يذكر أن "الممر"، يدور حول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف من خلال شخصية نور أحد القادة البواسل، كما يناقش المرحلة الزمنية، اعتباراً من عام 1967 حتى بداية الحرب، من بطولة أحمد عز ، أحمد رزق ، إياد نصار ، أحمد فلوكس ، أمير صلاح الدين ، أحمد صلاح حسني ، محمد شرنوبي ، محمود حافظ ، محمد فراج، إخراج شريف عرفة.

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