كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 03:54 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على موقعي ” تويتر ” و ” فيس بوك ” مقطع فيديو يتضمن الإعلان الرسمي عن أول عرض أزياء في السعودية .
وذلك بعد إعلان وزارة الثقافة السعودية عن تنظيم منتدى ” مستقبل الأزياء ” في موسم الرياض وذلك للمرة الأولى في السعودية .
والذي من المقرر إقامته من يوم الرابع إلى السادس من شهر نوفمبر المقبل .
وكشفت مجلة الأزياء العالمية ” Vogue ” جدول أعمال المنتدي الذي سوف يتضمن عددا من الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية التي ستتطرق إلى التحديات والتوجهات والتطورات الحالية في قطاع الأزياء العالمي .
وتشهد المملكة العربية السعودية تطورا في مجال الموضة والأزياء خلال السنوات الأخيرة حيث افتتحت المعاهد والتخصصات الجامعية لتصميم الأزياء .
كما لمع عدد من المصممين والمصممات للأزياء في سماء السعودية مثل : محمد آشي و ليلى موسى و حاتم العقيل وريم الكنهل وأروى العماري ونورة آل الشيخ .
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة .. عرض أزياء في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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