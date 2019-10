ليدي جاجا تحتفل بمرور عام على A Star Is Born

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

فاجأت النجمة والمطربة الأمريكية ليدى جاجا جمهورها بعد ظهورها بـ new look حيث اختارت أن تغير لون شعرها للون الوردى، وذلك خلال احتفالها بمرور عام على نجاح فيلم ” A Star Is Born ” الذى قدمته مع النجم العالمى برادلى كوبر، وكان العمل بمثابة تميمة خط بالنسبة لها حيث حصدت الكثير من الجوائز عنه.

وكانت أغنية “Shallow “، قد تصدرت فيلم ” A Star Is Born ” مع الكثير من الرسومات البانية كأفضل اغنية بالعالم.

والجدير بالذكر أن ليدى جاجا البالغة من العمر 33 عاما، قد تلقت جائزة جديدة بعد أن تم بيع ستة ملايين نسخة من ألبوم ” A Star Is Born “ن مؤخرا، حول العالم، بحسب موقع جاست جيرد.

وظهرت النجمة العالمية بالصورة الجديدة التى نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى ” إنستجرام ” وهى تعرضها على محبيها ومعجبيها، بينما ظهر فى خلفية الصورة عدد من جوائز الجرامى التى نالتها طوال مسيرتها الفنية.