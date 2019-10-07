حمادة هلال يتحدى إصابته ويمارس هوايته في العزف.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض الفنان المصري حمادة هلال لإصابة شديدة في يده منذ فترة، أدت إلى وضع ذراعه في الجبس.
الفنان المصري تحدى آلامه، وقام بممارسة هوايته في العزف على البيانو، وذلك على الرغم من وضع ذراعه في الجبس.
حمادة شارك جمهوره بمقطع فيديو خلال قيامه بالعزف، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقه بتعليق قال فيه: “شغل جبس عالي بالصلاة على النبي”.
وكان الفنان المصري حمادة هلال قد تعرض للإصابة في يده بعد سقوطه المفاجئ على الأرض، ولم يعلم في البداية طبيعة إصابته إلى أن هاجمته آلامها ليكتشف بعد ذلك إصابته بشرخ في الذراع، بعد خضوعه لعدد من الفحوصات.
وأحيا حمادة هلال مؤخراحفلا غنائيا كبيرا في نادي “جزيرة الورد” بالمنصورة، وسط حضور جماهيري كبير، وقد ظهر في الحفل وهو يربط ذراعه الأيمن بضمادة طبية، وذلك نظرا لإصابته الشديدة.
حمادة شارك متابعيه على موقع “انستجرام”، بمجموعة صور من الحفل، وعلق عليها قائلا: “حفل نادي (جزيرة الورد) المنصوره جمهور جميل وبشكر شركه Egypt gold على الحفلة الجميله التنظيم الرائع”.
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