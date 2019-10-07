تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالمجيد عبدالله بعد إلغاء حفله.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد إلغاء حفل الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله في “موسم الرياض” بالمملكة العربية السعودية، ترددت أنباء أن السبب يعود لسوء حالته الصحية، وهو ما أثار قلق جمهوره بشدة.

عبدالله، نجل الفنان السعودي، خرج عن صمته ليكشف حالة والده الصحية، في مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص على موقع “سناب شات”، حيث أكد أنه بخير وحالته الصحية جيدة.

نجل الفنان السعودي قال: “اللي يسألني عن الوالد بطمنكم هو بحالة صحية ممتازة ومتى ما يكون جاهز يظهر على المسرح صدقوني ما هيبخل عليكم، جمهوره غالي عليه كتير وأتوقع أنكم تعرفون”.

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وكانت قد ترددت الكثير من الأنباء مؤخرا أن إلغاء حفل الفنان عبدالمجيد عبدالله في “موسم الرياض” يعود لأسباب صحية.

وعبد المجيد عبد الله مغني وملحن سعودي، اكتشف أستاذه إبراهيم سلطان موهبته في الموسيقى ، فذهب معه إلى الإذاعة بجدة وغنى فيها لأول مره في حياته عدة أغانٍ منها لعبدالحليم حافظ وشريفة فاضل، وكان أول حفل غنى فيه كان حفل نادي الاتحاد السعودي وكان عمره 13 عامًا، ثم سجل للتلفزيون عددًا من أغنياته منها أغنية “حبايب وقت ما يبغوا”، ومنها انطلق في عالم الغناء.