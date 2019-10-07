تفاصيل اتهام قمر اللبنانية باختطاف عارضة أزياء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شغلت عارضة الأزياء اللبنانية إنجي خوري، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامها الفنانة قمر اللبنانية والفنان اللبناني آدم، باختطافها وتعنيفها.

إنجي خوري،نشرت فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع سناب شات، قالت فيه، إنها تعرضت للضرب وتم أخذ هاتفها الجوال منها، كما كشفت من خلاله على آثار التعنيف التي تعرضت لها.

واتهمت إنجي الفنان اللبناني آدم، بخطفها ليومين في منطفة صبرا وتعنيفها على يد 3 شبان بهدف تأديبها بعد تطاولها على زوجته السابقة الفنانة قمر، وقد أوضحت أنها كانت في الماضي تنظف له منزله وقت كانت قدمه مكسورة، وأسفت لمثل هذه الفعلة التي جعلتها تشعر بالصدمة، وقالت إنها ستتقدم بشكوى رسمية ضده وضد قمر عبر وكيلها القانوني في لبنان.

وكشفت إنجي عن مناطق حساسة من جسدها حتى تكشف عن أثار التعذيب والتي أثارت بها حفيظة متابعيها، وحصل الفيديو على العديد من الانتقادات خاصة لما يحتويه من جرأة زائدة واتهمها البعض بتعمد تعرية صدرها في الفيديو.

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كما شكك البعض في الحادث وذلك بسبب عدم اهتمام الفنان آدم لطليقته الفنانة قمر، كما تدعي، والدليل على ذلك انفصالهما وعدم وجود أي علاقة بينهما.

في الوقت نفسه ردت الفنانة قمر اللبنانية، على اتهام إنجي خوري لها بالتحريض على اختطافها، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام” قالت فيه: “لكل أعدائي يلي عم يجربو يأذوني ويشوهو بي إسمي كلكن رح تتحاسبوا وبالقانون حقي رح اخدو وانا رافعة راسي”.

وأضافت: “الناس رح تعرف حقيقتكن يا جوعانين شهرة.. وأنا قمر ورح ضل قمر ومنورة الدنيا بروحي الحلوة ورح اتضلكن مبعوصيين مني موتو بقهركن و فانزي إنتو قوتي”.