زوجة نبيل القروي: حركة النهضة تريد البقاء في السلطة بأي ثمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقول سلوى السماوي، زوجة نبيل القروي المرشح لرئاسة تونس: "يوسف الشاهد وحركة النهضة هما من قاما بسجن نبيل القروي". وتضيف السماوي: "البقاء في السلطة هدف يوسف الشاهد وحزب النهضة". وتردف السماوي: "سجن نبيل القروي صدم التونسيين".

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