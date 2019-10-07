ما حقيقة عودة احمد سعد وسمية الخشاب الى بعضهما؟

Oct 07, 2019
نفى كل من الفنان أحمد سعد، وطليقته الفنانة سمية الخشاب، عودتهما الى بعضهما بعد انفصالهما منذ أشهر.
وأكدت “الخشاب” لـ “اليوم السابع” أن عودتها الى طليقها أحمد سعد شائعة سخيفة، مؤكدة أنه حدث لغط لدى البعض بسبب ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية خاصة عندما وجه لها سؤالاً حول علاقتهما حاليًا، قالت “علاقتنا كويسة وأحيانا يتصل بي لسؤالي عن بعض الأشياء” ولكن هذا الجواب لا يعني انهما عادا إلى بعض مرة أخرى.
بدوره نفى احمد سعد الإشاعة وكتب على حسابه على انستغرام: “ده كذب كذب …انا الحمد لله لما ببص لقدام ماببصش للي ورا خالص ولا بفكر فيه.. ونفسي ننسا المرحله دي بقى.. ويا ريت مش كل حد عايذ الناس تهتم بكلامه علي السوشيال ميديا يجيب سيرتي”.
نذكر ان أحمد سعد كان قد تزوج من سمية الخشاب في أكتوبر/تشرين الأول 2017 وانفصلا منذ أشهر.
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