نوال الزغبي تمتلك عصا الكارت الذهبي في تحكيم The Talent

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يُطلُ برنامج "The Talent" لاكتشاف المواهب عبر منصات التواصل الاجتماعي من رحم التطور التكنولوجي والمعلوماتي والموسيقي الحاصل، ليصبِح البرنامج الأول في العالم العربي لاكتشاف أجمل المواهب والأصوات الغنائية عبر تكنولوجيا لغة العصر الحديث "السوشيال ميديا" من: "فيسبوك"، "تويتر"، "انستغرام"، سناب شات" وغيرها.

وفي هذا السياق، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت هذا الأسبوع مؤتمراً صحفياً دعت إليه شركة روتانا المنتجة والمشرفة على البرنامج في "La Tourba Boutique Restaurant" بمنطقة سن الفيل، جمع أهل الإعلام والمعنيين بإطلاق برنامج The Talent، إلى الفنانة نوال الزغبي التي وقع عليه الاختيار لتكون النجمة المحكمة في البرنامج لخبرتها وتجربتها بكونها انطلقت من برامج المواهب حتى أصبحت واحدة من نجمات الصف الاول.

وتضمن المؤتمر شرحاً تفصيلياً للشق التقني والفني فيما يتعلق بدور "روتانا" في اكتشاف المواهب الغنائية والتنقيب عنها في كافة أرجاء عالمنا العربي، من خلال مناقشة الحضور للبرنامج والتعرف علي كافة جوانبه .



وقائع المؤتمر الصحفي

في المؤتمر، تحدث المدير التنفيذي للشؤون الفنية وإدارة أعمال الفنانين في "روتانا للصوتيات والمرئيات" شربل دوميط، مؤكدا أن "روتانا " ستبقى السباقة في معترك الفن، والداعمة دوما للمواهب الجديدة بقيادة رئيسها التنفيذي سالم الهندي، لذا قامت بتبني برنامج The Talent.

وأبدى سعادته بنتائج هذه التجربة الجديدة في عالم المسابقات الغنائية والترفيهية، موجهاً الشكر للنجمة نوال الزغبي لثقتها في "روتانا" ومشاركتها في هذا الحدث الكبير كونها عضواً بارزاً في لجنة التحكيم.



الزغبي

بدورها، تحدثت الفنانة نوال الزغبي عن تواجدها في البرنامج، معلقة :"سعيدة للغاية بتواجدي في The Talent الذي يفتح نافذته للمرة الأولى عبر منصات "السوشيال ميديا" للمواهب. وللحقيقة عالمنا العربي مدجج بالأصوات الرائعة ولـ "روتانا " فضل كبير في احتضان تلك المواهب وإبراز نجوميتهم عبر هذا البرنامج."

وأضافت :"أحب دائما التواجد مع "روتانا " في إقامة تجارب استثنائية لتقييم الآداء وهذه التجربة تُمثِّل نقلة نوعية في عالم الترفيه والغناء.



رحال وصوما

وقدّم المدير التنفيذي لإدارة التسويق في "روتانا للصوتيات والمرئيات حبيب رحال، المشرف العام على البرنامج، شرحاً مفصّلاً للشق الفني في البرنامج مؤكدا أنه يأتي ضمن الإستراتيجية الجديدة لـ"روتانا" للوصول إلى المواهب الصوتية الشابة والمميزة من كافة أنحاء العالم. فيما قدّم المدير التنفيذي لشركة intouch مارك صوما، شرحاً مفصلاً عن الشق التقني لهذا البرنامج.

اتصالات مباشرة

وشارك أيضا في هذا الحدث عبر "الأونلاين" وفي إتصالاتٍ مباشرة كل من:

-السيدة كيند ابراهيم، مديرة الشراكات الإعلامية لشركة "تويتر" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي أعربت عن سعادتها بطريقة تفاعل الجمهور مع ميزة التصويت المباشر في هذه التجربة الفريدة، التي تتيح للمعجبين التصويت بسهولة لفنانهم المفضل عن طريق خاصية الرسائل الخاصة.

-الممثل ومقدم البرامج طوني أبو جودة، الذي تم سؤاله : هل تعتمد باختيارك للمشترك المفضل على الصوت الجميل فقط أم كاريزما المشترك؟ فأجاب أن الموهبة في الصوت والكاريزما يشكلان دوراً بارزاً لنجاح المشترك.

هذا وتم بث هذا المؤتمر مباشرة على إذاعة روتانا FM / لبنان. واختتم اللقاء بقطع قالب الحلوى إحتفاءً بالمناسبة، كما قامت In touch بتكريم "الزغبي" بدرعٍ تقديري لمشاركتها في البرنامج.

غرّد للنجومية وعقد انتاجي

وبالحديث عن البرنامج، وتحت شعار "غرّد للنجومية"، يمنح The Talent، الموهبة الفائزة باللقب عدا عن الشهرة وفرصة اقتحام عالم النجومية، توقيع عقد إنتاج موسيقي مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" هرم شركات الإنتاج والترفيه الموسيقي في العالم العربي التي تتبنى البرنامج، وقد تتاح فرصة الانتاج أيضا للمتسابقين في المراكز من الثاني وحتى الخامس اذا ما ارتأت الشركة أن أحدهم يستحق هذا، لاسيما وأن The Talent يأتي ضمن الإستراتيجية الجديدة لـ"روتانا" للوصول إلى المواهب الصوتية الشابة والمميزة من كافة أنحاء العالم، في ظل قراءتها المستقبلية لعقول الشباب وأبناء الجيل الحالي إعمالا بمبدأ تلبية متطلباتهم وإظهار مواهبهم الفنية بشكل غير تقليدي.

"ذهبية لجنة التحكيم "وأعضاء اللجنة

يُذكر أنه تم اشتراك المتسابقين في البرنامج عبر التطبيق الرقمي THE TALENT من خلال تحميل مقاطع فيديو خاصة يؤدي فيها المشترك أغنية يختارها من لائحة الأغاني التي وُضعت لتساعده في الاختيار. ويتم التصويت للمشتركين عبر شبكات التواصل الإجتماعي والـ SMS ومن خلال لجنة تحكيم فنية، تترأسها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، التي تحمل عصا "الكارت الذهبي"، التي تمنحها الحق في المرحلة ما قبل النهائية للبرنامج من اعادة أمل تحقيق النجومية والفوز باللقب إلى موهبتين غنائيتين كانتا قد شاركتا في أي مرحلة من مراحل البرنامج وخرجتا لقلة التصويت، لتعيدهما ببمنافسة لكونهما تستحقان الوصول للمرحلة النهائية مع المتسابقين الثلاثة المتأهلين للحلقة الختامية، وربما تحقيق اللقب ليصبح بذلك عدد المتنافسين في الختام خمسة متسابقين.

هذا وتضم لجنة التحكيم الى جانب نوال الزغبي، أسماء لها تقديرها وجمهورها وعطاءاتها الفنية وهم:

• الفنان عبد الفتاح جريني من المغرب

• الممثل ومقدم البرامج طوني ابو جودة من لبنان

• الملحن المصري محمد رحيم من مصر

• المذيع والمؤثر فيصل الزهراني من المملكة العربية السعودية

مراحل البرنامج وطريقة المشاركة

شهدت انطلاقة "The Talent" البرنامج الأول من نوعه على المنصات الرقمية في العالم العربي، تفاعلا واقبالا كبيرين، حيث تم التسجيل والإشتراك فيه عبر التطبيق الرقمي أو الموقع الالكتروني للبرنامج، اذ يسجّل المشارك أو المشاركة حسابه ومن ثم يقوم بتحميل مقطع فيديو خاص به يظهر فيه موهبته في الغناء، وهي المرحلة الأولى التي استمرت لمدة شهر من تاريخ 20 يوليو الى 15 أغسطس ، تم حينها إستلام عشرات الآلاف من طلبات المشتركين مصحوبة بالفيديوهات التي سجّلوها أصحاب المواهب الباحثة عن النجومية واللقب، الأمر الذي انعكس إيجاباً وأسعد لجنة التحكيم الفخرية "The Talent" . وفي المرحلة الأولى، وبعد مشاهدة جميع الفيديوهات المستوفاة للشروط اللازمة على صعيد جمالية الصوت والصورة والإضاءة وموقع وطريقة وتقنية التصوير قدر الإمكان ، تأهل حوالي الـ 350 مشترك وقع عليهم الإختيار للإنتقال للمرحلة التالية. وفي المرحلة الثانية التي بدأت من أول سبتمبر ولمدة عشرة أيام، تم أختيار أفضل 20 ملفاً وفيديو بين المتسابقين المشاركين،

وفي المرحلة التالية يتم أختيار 10 متسابقين ثم خمسة متسابقين، يتأهل منهم بعدها ثلاثة متسابقين الى الختام، يضاف اليهم عن طريق "الكارت الذهبي" متسابقان، ليتوج في الحفل الختامي الضخم_ الذي سيُعلَن عن مكانه وموعده لاحقاً_ المتسابق او المتسابقة الحاصل على لقب The Talent في موسمه الأول.



كيفية التصويت

نجاح نجم The Talent يعتمد بشكلٍ كبير على التصويت، لذا منذ انطلاقة البرنامج وحتى الآن، يتعيّن على الجمهور تكثيف عملية التصويت طوال مراحل البرنامج، من خلال بوابة الدفع الإلكتروني على موقع أو تطبيق The Talent وزيادة فرصة فوز المشترك المفضّل.

يمكن التصويت 1000 مرّة للمشترك المفضّل بنقرة واحدة فقط. كما يمكن التصويت عبر الرسائل القصيرة (SMS) من خلال إرسال رمز المشترك المفضّل على الرقم المرادف للبلد أو عبر "تويتر" التي أطلقت ميزة التصويت المباشر، باستخدام الرسائل الخاصّة أونلاين، لأوّل مرّة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف منح عشّاق برنامج The Talent حصرياً فرصة التصويت للمشترك المفضّل أونلاين والتأثير على نتائج التصويت النهائيّة.

فغردّوا للنجومية في تحدي البحث عن لقب "The Talent"، واجتهدوا لإحتراف مشوار الغناء مع "روتانا".

"تويتر" يتيح ميزة التصويت المباشر لأول مرة في المنطقة بالتعاون مع مجموعة روتانا للإعلام

وأعلن "تويتر" عن إطلاقه أول تجربة للتصويت باستخدام الرسائل الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع مجموعة روتانا للإعلام. وتوفر هذه الميزة لعشاق برنامج روتانا الجديد للمواهب الموسيقية الرقمية ( TheTalent# #ذا_تالنت) فرصة التأثير في نتائج التصويت لفنانيهم المفضلين.

وكان قد تم فتح التصويت على "تويتر" بعد الإعلان عن أسماء 20 متسابقًا يوم السبت 14 سبتمبر.

وبإمكان المعجبين الإدلاء بأصواتهم من خلال زيارة حساب The Talent على @TwitterTheTalentOnline والنقر على "التصويت الآن".

ويمكن لعشاق المواهب التصويت باتباع الخطوات البسيطة التالية:

1. قم بزيارة حساب "تويتر" للبرنامج على @TheTalentOnline

2. انتقل إلى التغريدة المثبتة وانقر على "صوت لمشتركك المفضل"

3. ستتلقى سلسلة من الردود التلقائية تبدأ برسالة ترحيب

4. أدل بصوتك بالنقر على اسم فنانك المفضل

5. ستصلك رسالة فيديوية تشكرك وتظهر الفنان الذي صوتّ له!

6. بإمكانك إطلاع متابعيك على تصويتك بمشاركته معهم إن أردت.

إشادة النجوم بـ The Talent

تأكيدا على أهمية The Talent، وتوازياً مع ما أعلنته رئيسة لجنة التحكيم نوال الزغبي بحق The Talent، أشاد الكثير من نجوم غناء الصف الاول، وصناّع الموسيقى من شعراء وملحنين وموزعين موسيقين في عالمنا العربي، بفكرة البرنامج، كان بينهم: نجوى كرم، محمد عبده، فايز السعيد، وراشد الماجد الذي يعد أول من دعم مواهب البرنامج عندما صفق وتفاعل مع مشاركة ثلاثة من متسابقي The Talent هم :سلطان عيسى ومرام شمس ويزيد الخرني، في حفل توقيع عقد انضمامه الى "روتانا" بالعاصمة السعودية الرياض ، اذ بعد تأديتهم أغنيته الشهيرة "تفنن"، أشاد راشد الماجد بالمتسابقين وبالبرنامج، وحفزهم على مواصلة المشور.

شاهدوا الفيديو على هذا الرابط: