شكرا لقرائتكم خبر عن سينما التانجو الأرجنتينية على المسرح الصغير بدار الأوبرا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر في نقل ثقافات العالم إلى المجتمع المصري من خلال مختلف ألوان الفنون الجادة، تقام بالتعاون مع سفارة الأرجنتين بالقاهرة أمسيتين متتاليتين بعنوان "سينما التانجو الأرجنتينية"، وذلك فى الثامنة مساء اليوم الاثنين و غدا الثلاثاء 7 ، 8 أكتوبر على المسرح الصغير .

تتضمن كل أمسية عرض مدته 90 دقيقة حيث يشهد اليوم الأول فيلم وثائقي يتناول مؤلف موسيقى التانجو الشهير "بيتشوكو" من إخراج مارتين تورنيز ، اما اليوم الثاني يضم مجموعة من الأفلام التى تحكى نشأة هذا الفن في الارجنتين من إخراج ليونيل متري وتتنوع بين التسجيلية والراقصة .

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المعروف أنه منذ عام 1880 سادت الموسيقى المختلطة العاصمة الأرجنتينية بوينس ايريس التى كانت في مرحلة التوسع والتمدد حيث تركت موجات الهجرة الكبيرة من أوروبا الى الارجنتين أثراً كبيراً في اللغة والعادات والتقاليد الموروثة من حقبة الاستعمار وتدفق المهاجرون عليها وكان معظمهم من الرجال فقاموا بالترويج لذواتهم عن طريق اتقان الموسيقى والرقصات لجذب انتباه النساء وكان ذلك فى الشوارع والازقة التى استوطنوها وتطورت بعدها وانتقلت الى صالونات الارستقراطيين في اوروبا واصبحت احد مظاهر الترف وتغير مفهومها واغراضها وباتت ملجأ الحب ووسيلة المحبين لنسج رواياتهم ، أما عن الموسيقى ذاتها فهي تنتمى لجذور أسبانية أوروبية حتى أخذت بعض مظاهر موسيقى الجاز وإيقاعاتها واعاد الموسيقيين المحدثين صياغتها لجعلها أكثر ملائمة للطبقات الوسطى .