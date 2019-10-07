شكرا لقرائتكم خبر عن هل من مزيد؟.. صلاح عبد الله يشيد بأبطال "الممر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان الكبير صلاح عبد الله، رسالة شكر لكل أبطال فيلم " الممر"، معبرا عن سعادته الشديدة بالملحمة الوطنية التى جسدوها، متمنيا المزيد من الأفلام التى تُخلد فى ذاكرة السينما المصرية.

وكتب صلاح عبد الله، تغريده عبر حسابه على تويتر، قائلا: " وكان ممر الأمس عبوراً جديداً للمصريين الحقيقيين، وبخاصة شبابنا الواعي الجميل عبروا فيه عن مدى حبهم لمصرهم ولجيشهم العظيم فشكراً للممر وهل من مزيد؟! ".

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يذكرأن فيلم الممرتم عرضه مساء أمس الاحد، على قناة on e احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، وهو الأمر الذى أسعد قطاعا كبيرا من الجمهور، خاصة من محبى السينما الذين لم يشاهدوا الفيلم فى دورالعرض، وذلك بعدما حقق الفيلم إيرادات كبيرة أثناء طرحه بسبب حالة الإقبال عليه .

وشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.