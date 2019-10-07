شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى ميلاد بليغ حمدى .. حكاية ثنائى جمعه بمحبوبته وردة الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الاثنين 7 أكتوبر ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدى، والذى ولد عام 1931، وهو واحد من أهم ملحني الزمن الجميل، بدأ في كتابة الشعر الغنائى خلال فترة الخمسينات، وذلك عندما قدمته فايدة كامل من خلال أغنية "لية لأ"، وانطلق بعد ذلك، وتعاون مع العديد من نجوم الغناء في العالم العربي، أما في عام 1957 فقدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ بأغنية (تخونوه).



ووردة الجزائرية وبليغ حمدى

وخلال السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر أغنيات العملاق الراحل بليغ حمدى، خاصة التى جمعته بوردة الجزائرية، حيث جمعتهما قصة حب وزواج تعد أحد أبرز قصص الرومانسية فى الوسط الفنى، حيث استمرت قصة حبهما رغم انفصالهما.



بليغ حمدى وووردة الجزائرية

أغنية حكايتي مع الزمن:

تعاون الملحن الراحل بليغ حمدي مع وردة في أغنية " حكايتي مع الزمن" ، وهى الأغنية التى تم تقديمها فى فيلم يحمل نفس الاسم، وشارك فى بطولته مع رشدي أباظة، ويوسف وهبي، ولبلبة، وسميرة صبرى، والأغنية من كلمات محمد حمزة.

أغنية والله يا مصر زمان :

لحن بليغ حمدى واحدة من أشهر الأغنيات الوطنية لـ وردة، وهى من كلمات الشاعر سيد مرسي، وتغنت بها ووردة عام 1972.

أغنية وحشتوني :

في عام 1981، فاجئت "وردة" جمهورها بتقديم أغنية متميزة بعنوان "وحشتونى"، نالت نجاح جماهيرى كبير ، وهى من كلمات سيد مرسي، وحققت الأغنية نجاحا ساحقا لا مثيل له حتى الآن.

Advertisements

أغنية اشتروني:

قام بتلحين بليغ أغنية وردة "اشتروني" ومازالت هي الأهم بين أغنيات وردة، بل ولا تزال تحقق نجاح كبير حتى الآن، ويعتبرها جمهور وردة أحد أهم الأغنيات التى يميل لسماعها، وهى من كلمات سيد مرسى.

أغنية "طب وأنا مالى" :

لحن بليغ حمدى أغنية "طب وأنا مالى"، وتعد واحدة من أشهر أغنيات وردة التى حققت أيضا نجاح جماهيرى كبير، وهي من كلمات الشاعر محمد حمزة.

أغنية مسا النور والهنا:

"مسا النور والهنا"، أحد أنجح أغانى وردة أيضا التى لحنها الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدى، وهى من كلمات الموسيقار محمد عبد الوهاب، وبهذه الأغانى نجد أن أنجح أغانى وردة هى التى لحنها لها بليغ حمدى.