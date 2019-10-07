شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع: علمت بحملى أثناء تصوير مسلسل "لمس أكتاف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة حنان مطاوع، سبب اخفائها لخبر حملها عن جمهورها، لافتة إلى أنها لم تكن تخطط لإخفاء حملها نهائيًا، موضحة أنها علمت بحملها خلال تصوير مسلسل "لمس أكتاف".
وأضافت حنان مطاوع، فى لقاء ببرنامج "ArabWood"أن فترة حملها كانت صعبة جدًا خاصة وأنها تعانى من "ديسك فى الظهر".
وتابعت حنان مطاوع: اخترت اسم ابنتى "أماليا" فرعونى معناه الأميرة ابنة الملك، قائلة :"أنا ممكن أعمل أى حاجة عشان أماليا، وهى من أول أولوياتى، ولكنى سأشارك فى مسلسل "عايزة ورد يا إبراهيم" قريبًا، بالإضافة إلى تحضير مسلسل لشهر رمضان القادم.
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