شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد خورشيد في العناية المركزة وحفيدها عمر يطلب الدعاء لها بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد، لوعكة صحية شديدة، نقلت على أثرها للمستشفى، وتم احتجازها بالعناية المركزة، ونشرت اعتماد، عبر حسابها على " فيس بوك"، صورة لها من داخل المستشفى، وكتبت عليها قائلة:" ادعولى بالشفاء أنا فى الرعايه المركزة يارب اشفينى"، كما طالب حفيدها الفنان عمر خورشيد من محبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

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وتعد اعتماد خورشيد أرشيفا متنقلا، يحمل بين طياته تاريخ حقبة سياسية مهمة من تاريخ مصر فى العصر الحديث وتحديدا عقب هزيمة 67، كما أنها تعد شاهدة فى كثير من القضايا التى شغلت الرأى العام.