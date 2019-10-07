شكرا لقرائتكم خبر عن اياد نصار بيقلش علي نفسه بسبب الممر..الجمهور شتمنى و"أنا كمان شتمت نفسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجم اياد نصار الهاشتاج وأصبح تريند على جوجل بعد عرض فيلم "الممر" للنجم أحمد عز لأول مرة على شاشة ON E، أمس الأحد بسبب شخصية "ديفيد" الضابط الإسرائيلى الذى قدمها خلال الأحداث.

قال اياد نصار لـ"الخليج 365"، أن تفاعل الجمهورمع الشخصية وكمية الشتائم الذى تلقاها "ديفيد" الضابط الإسرائيلى تستحق قائلاً: "أنا كمان كنت بشتمني مش الجمهوربس، كل ما اشاهد الفيلم، فعلا ربنا ياخدهم كلهم هما سبب البلاوى اللى إحنا فيها لدلوقت".

وأوضح نصار، أن الجمهور واعى وذكى ويستطيع أن يفرق بين الممثل والشخصية، والهدف من الفيلم إظهارالحالة الوطنية والتأكيد على الإنتماء والبطولات التى حصلت والشهداء الذين استشهدوا فى الحروب نتيجة الغدر لذلك نحاول أن نقدم أقل بكثيرمن الذى يستحقه الشهداء.

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ولفت إياد أن طبيعة شخصية "ديفيد"، جزء من العمل فلابد من تقديم الغرور الذى يظهرون به والانكسار الذى كانوا فيه وقت الانتصار لذلك حاولت تجسيده فى "ديفيد".

يشارإلى أن المتابعين أشادوا ببراعة اياد نصار في تقديم الشخصية، لدرجة كرههم له.وجاءت التعليقات كالتالى، على الهاشتاج، " أنت تستخبي في أي حته اليومين دول عشان الشعب واخد الموضوع بجد، انت فين يا إياد اوعى تيجي مصرالمصريين هيقطعوك بسنانهم دا انت كرهتنا في الإسرائيليين اكتر واكتر، استخبى من المصريين الفترة دى، وتمثيل اياد نصار دا جبار لدرجة انه كرهني فيه حرفيا وفي كل لحظه كان نفسي أروح اضربه، بجد ممثل بارع جدا".

يذكر أن فيلم الممر تم عرضه مساء، أمس الاحد، فى تمام الساعة العاشرة على قناة on e احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، وهو الأمر الذى أسعد قطاعا كبيرا من الجمهور، خاصة من محبى السينما الذين لم يشاهدوا الفيلم فى دور العرض، وذلك بعدما حقق الفيلم إيرادات كبيرة أثناء طرحه بسبب حالة الإقبال عليه مثلما ظهر فى ردود الفعل.

وشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.