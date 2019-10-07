تراند اليوم : بداء عرض مسلسل “قمر هادي” علي قناة أبوظبي

بدأت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، عرض الدراما الاجتماعية التشويقية “قمر هادي” خلال شهر أكتوبر الجاري على قناة أبوظبي من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الامارات (السادسة مساءً بتوقيت السعودية).

ويأتي عرض المسلسل في إطار التزام شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي تجاه تقديم أهم الأعمال الدرامية العربية التي لاقت نجاحاً ومتابعة واسعة من الجمهور على مستوى المنطقة.

وتدور أحداث المسلسل التشويقي عن شخصية هادي أبو المكارم الذي يلعب دورة النجم هاني سلامة رجل الأعمال الشاب الذي يجد نفسه فاقدا للذاكرة بعد تعرضة لحادث سيارة مع أسرته يفقد فيه ابنته الوحيدة، ويخرج منه مصدوماً ويبتعد عن زوجته مريم التي تقوم بدورها الفنانة داليا مصطفى ويلجأ للطرق الخاطئة لنسيان ذكرياته مع ابنته، ولكن الغريب في شخصية هادي بعد الحادث انها كانت تتغير عندما يظهر القمر في السماء..

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ويؤدي الفنان محسن محيي الدين، دور عصام شقيق هادي، وهو شخصية تتمتع بقسوة قلب وهيبة واضحة، وقوة تأثير في الآخرين، حتى أن عمه كمال أبوالمكارم الذي يلعب دورة الفنان هادي الجيار يحاول دوماً استرضاءه.

العمل الدرامي من بطولة الفنانين هاني سلامة ومحسن محيي الدين، وهادي الجيار، ويسرا للوزي، وداليا مصطفى، وهو من تأليف اسلام حافظ ، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

الجدير بالذكر أن مسلسل “قمر هادي” تصدر تريند في مصر كما جاء في مقدمة الأعمال الأكثر بحثاً على الانترنت خاصة بعدما احتل مسلسل النجم هاني سلامة المراتب الاولى ضمن الاعمال المتنافسة منذ عرض الحلقة الاولى وحصل ابطال العمل على اشادات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لما تشهده احداث المسلسل من الاثارة والتشويق.