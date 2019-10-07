تراند اليوم : أنباء عن أنفصال نادين نجيم عن زوجها .. حد يسيب الصاروخ

أثارت النجمة اللبنانية نادين نجيم الكثير من التساؤلات بعد نشرها لرسائل غامضة على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

شاركت النجمة اللبنانية نادين نجيم متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” صورة، تحدثت فيها عن علاقتنا مع الناس جاء فيها: “في علاقاتنا مع الناس يجب أن ندرك ثلاثة أمور أن هناك أشياء نقولها لكل الناس، وأشياء نقولها لبعض الناس، وأشياء لا نقولها لأحد”.

في الوقت الذي نشرت فيه بعض الرسائل عبر خاصية “ستوري” على نفس الموقع جاء فيها: “انهوا علاقاتكم بسلام من دون فعل شيء قبيح، احترموا الأيام التي جمعتكم معًا وتلك الذكريات، كونوا لطفاء ومسالمين حتى النهاية”.

يذكر بأن النجمة اللبنانية تحظى بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ويصل عدد متابعيها على “إنستغرام” لـ 9 مليون متابع.