راقصة تتعرض لموقف مُحرج وتسقط مرتين على المسرح.. والجمهور يتهمها بالسُكر

كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 02:55 مساءً - أثناء العرض المباشر من حلقة Strictly Come Dancing، تعرضت إحدى المتباريات الراقصة الروسية ​كاتيا جونز​ لموقف مُحرج حيث فقدت توازنها مرتين بطريقة أثارت الشكوك بأنها كانت مخمورة.

وفي فيديو تداوله عدد كبير من رواد ومتابعي مواقع التواصل الغجتماعي تظهر جونز بينما كانت ترقص رقصة “تشاتشا” مع شريكها مايك بوشيل لتسقط وتعود وتقف بسرعة، وبعد قليل عادت لتسقط مجدداً أعلى الدرج أثناء توجُّهها مع شريكها لتلقي العلامات التقديرية من لجنة تحكيم البرنامج.

وبعد إنتشار الفيديو، علّق الكثير من المتابعين على ما حدث، إذ شككوا بأن تكون جونز في حالة سُكر، الأمر الذي ردّت عليه هي نافية الموضوع واعتذرت عن ما حدث، مؤكدةً أنها بحالة صحية جيدة وما حدث هو مجرد انزلاق لقدمها.