كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 02:55 مساءً - نشرت الإعلامية الأردنية ” علا الفارس ” عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لإحدى الفتيات الأرمينيات التي كتبت تغريدة تسئ فيها إلى جد علا الفارس .
حيث كتبت الفتاة التي تدعى ” nolie mardinian ” قائلة : ” عدد الارمن بفلسطين كان كبير وكان النا حي خاص اسمو الحي الارمني ب اورشاليم القدس .. بعد خيانات الفلسطينيين بالدوله العثمانية و عراسن الياور ياسين باشا الفارس جد ” علا الفارس ” انقتل كتير وتهجر كتير ومن وقتا لا اليوم الارمن بفلسطين مستحيل يتجوزو من فلسطينيين او يسمحو للدم يختلط ” .
لتخرج علا الفارس للرد عليها ساخرة وكتبت في تغريدة لها : ” نسيتي بس تذكري انه جدي هو نفسه كان سبب في غرق سفينة تايتانيك كان يتحمم ونسي الحنفيه شغالة .. وتخيلي معي اللحظة الي ضغط فيها على زر قنبلة هيروشيما ونجازاكي ” .
ولم يتوقف الجدل بينهما عند ذلك فاشتد الحديث برد الفتاة الأرمينية على تلك التغريدة فكتبت : ” إذا كان جدك في هيروشيما فسوف يقتل الأبرياء اليابانيين كما فعل في الأرمنيين مقابل المال .. مثلك بالأمس كنتي تحبين السعوديين واليوم أنتي مع أعدائهم ! أنتم عبيد المال دائما خونة إلهكم هو الذي يدفع أكثر ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب جدها .. علا الفارس تدخل في مشادة كلامية مع متابعة تتهمها بإنهم ” خونة وعبيدا للمال “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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