هكذا احتلفت دنيا بطمة بالخمسة مليون متابع!

كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 02:55 مساءً - نشرت النجمة المغربية دنيا بطمة مجموعة من الصور من احتفالها بتخطي حسابها على انستغرام الـ 5 مليون متابع. وعلقت بطمة على الصور قائلة: “شكرًا على الخمسة مليون متابع حقيقي على الانستجرام، أحبكم شكرا لكم على الاهتمام وأنتم إضافة جميلة لحياتي”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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