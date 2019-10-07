قيس الشيخ نجيب يعلّق على الخلاف بين صديقيه أيمن رضا وباسم ياخور

كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 02:55 مساءً - أكّد الممثل #قيس_الشيخ_نجيب أنّ مشاركته في السباق الرمضاني لم تُحسم بعد باستثناء تلك المتعلّقة بالجزء الثاني من مسلسل “حرملك” على “أل بي سي”، وهناك مشاريع أخرى لم يحسم قراره في شأنها.

الجزء الأول من “حرملك” عرض في السباق الرمضاني على “أم بي سي”، “أل بي سي آي”، كتابة سليمان عبدالعزيز وإخراج تامر إسحق وبطولة إلى جانب قيس الشيخ نجيب نخبة من نجوم التمثيل في سوريا، مصر، ولبنان أبرزهم جمال سليمان، باسم ياخور، أحمد فهمي، سامر المصري، سلافة معمار، درّة، كارمن لبّس، أحمد الأحمد، صفاء سلطان، جيني أسبر، هبة نور، محمد خير الجراح، وفاء موصللي، نادين خوري، باسل الزارو، رواد عليو، ليليا الأطرش، محمد علاء، عبد الهادي الصباغ، حسن عويتي، روعة ياسين، دانا الحلبي، شيرين أبو العزّ، نهى عابدين.

وعلّق على الخلاف الأخير الذي نشب بين صديقيه أيمن رضا وباسم ياخور وقال: “لا أحبّذ تغذية هذه الخلافات على مواقع التواصل الاجتماعي بل أفضّل أن تبقى غذاء إيجابياً، هما صديقان، وأوجّه لهما تحية كبيرة ولطالما كانت صورة الفنان السوري مختلفة وأتمنى أن تبقى هكذا، وأضع ما حصل في خانة الخلافات العابرة ولن تبقى عالقة”.