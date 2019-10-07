كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 02:55 مساءً - تداول رواد موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للفنانة الإماراتية ” مشاعل الشحي ” برفقة زوجها الفنان ” أحمد خميس ” .
وظهرا في مقطع الفيديو أثناء سيرهما في أحد الشوارع في الفلبين وهما يغنيان عن طريق تحريك الشفاه على أنغام إحدى الأغنيات الجليجية .
وظهرت مشاعل الشحي بدون حجاب تماما واكتفت بوضع قبعة على رأسها والتي لم تمنع ظهور جزء كبير من شعرها .
وهو الأمر الذي لفت الأنظار وأثار الجدل بين متابعيها حول ظهورها بهذا الشكل بدون غطاء للرأس على الرغم من موقف لها سابقا عند بكائها بسبب نشر فيديو لها بدون حجاب .
فجاءت التعليقات مثل : ” كانت تصيح عشانها تصورت بدون حجاب شو صار الحين ” و ” والحجاب اللي كانت تصايح عليه؟! ” و” فين راح الحجاب ” و ” والله حلو كاب طلع الحجاب ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. مشاعل الشحي تتخلى عن الحجاب .. والجمهور : ” الحجاب اللي كانت تبكي عليه .. فين راح ” “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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