بعد إصابة محمد صلاح.. ليستر سيتي يتقدم ببلاغ للشرطة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المتحدث الرسمي لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، أن لاعب الفريق حمزة تشودري، تعرض لإساءة عنصرية، وذلك بعد مباراة فريقه التي أقيمت أمام ليفربول في الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

المتحدث قال في تصريحات له: نحن نشعر بالفزع إزاء تلك التعليقات التي طالت حمزة، والتي أبلغنا الشرطة عنها، وعن منصات التواصل الاجتماعي التي استخدمت تلك الإساءات.. السلوك العنصري ليس له مكان في كرة القدم أو في المجتمع بشكل عام، سنتخذ كامل الإجراءات للحصول على حق اللاعب كاملا ومعاقبة المسؤولين عن ذلك الأمر.

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مشجعو فريق ليفربول الإنجليزي، صبوا جم غضبهم على حمزة تشودري، بعد تسببه في إصابة نجم فريقهم، الدولي المصري محمد صلاح، بعدما تدخل بقوة في كرة مشتركة في الدقيقة 89، ليضطر صلاح للخروج من المباراة قبل نهايتها.

ليفربول كان قد حقق فوزا ثمينا على ليستر سيتي، بهدفين مقابل هدف واحد، ولكن فرحة “الريدز” بالفوز لم تكتمل، بسبب إصابة صلاح، وإمكانية غيابه عن الملاعب خلال المباريات المقبلة.

ويتوقع أن يصدر نادي ليفربول بيانا يوضح فيه مدى خطورة إصابة صلاح ومدى لحاقه بمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري.