- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأت الفنانة المغربية سميرة سعيد، الفنان المصري محمد حماقي، بحظره عن التصويت في برنامج The Voice.
سميرة سعيد، استخدمت خاصية البلوك لمنع محمد حماقي من اختيار المتسابقة دعاء لحياوي، والتي صدمت سميرة باختيارها للفنان راغب علامة.
وعبر الفنان محمد حماقي، عن صدمته من “بلوك”، سميرة سعيد، وقام بإهداء المتسابقة وردة حمراء مؤكدًا أنها بعيدة عن اختياره لفريقه.
وعلقت الفنانة سميرة سعيد على اختيار المتسابقة دعاء، للفنان راغب علامة قائلة: “هتندم يا جميل”.
يذكر أن خاصية “البلوك”، هي خاصية جديدة وضعتها لجنة تنظيم البرنامج للموسم الخامس، ويقوم على أساسها العضو بمنع الأخر أحد اللجنة من الاختيار وتستخدم لمرة واحدة فقط في مرحلة “الصوت وبس”.
وشهدت الحلقة اليوم اختيار العديد من المواهب الشابة التي تنافس عليها أعضاء لجنة تحكيم البرنامج لضمهم لفريقهم.
الفنان اللبناني راغب علامة، والفنانة الإماراتية أحلام، أعلنا اليوم عن نظام “دايت”، عن اختيار المتسابقين وذلك لأن كل منهما اختار عدد كبير من المتسابقين وقرر الثنائي عدم التسرع في اختيار المتسابقين.
كانت هذه تفاصيل خبر المناوشات تبدأ بين محمد حماقي وسميرة سعيد في The Voice لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.