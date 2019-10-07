بهومي بيدنيكار تفوز بجائزة «وجه آسيا» في مهرجان بوسان السينمائي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يبدو أن الاحتفالات النجمة الهندية بهومي بيدنيكار، التي تبعد عن الوطن قد تضاعفت، حيث ستعود إلى المنزل، وهي تحمل بين بيدها شرف جائزة عالمية مرموقة.

بهومي بيدنيكار الموجودة في كوريا الجنوبية لعرض فیلمھا القادم، بجائزة “وجه آسیا” قد فازت في مھرجان بوسان السینمائي الدولي

ولمشاركة الأخبار السارة، نشرت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا صورة لھا، وهي تتباھى بكأس زجاجي في ثوب أنيق، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram

Advertisements

برزت بهومي بيدنيكار كواحدة من أكثر الممثلين الشباب إثارة في بوليوود منذ ظهورها الأول في فيلم Dum Laga Ke Haisha.

كانت بيدنيكار قد توجهت إلى بوسان لحضور مهرجان بوسان السينمائي حيث تتنافس فيلمها Dolly Kitty Aur Woh Chamakte Sitaare بشكل مذهل في المهرجانـ ليعلن فوزها بجائزة “وجه آسيا”.

حضر هذا الحدث أكثر من 150 من المخرجين والمشاهير، وعن الجائزة قالت بهومي: “أنا متواضعة ومتأثر للغاية أن عملي كان له صدى لدى الجماهير والنقاد في بوسان.

بهومي تعمل في الوقت الحالي على تصوير فيلم Pati Patni Aur Woh’، مع الممثل كارتيك آريان، الفيلم نسخة جديدة مقتبسة من فيلم تاميلي من إخراج موداسار عزيز، ومن المقرر أن يصدر في 6 ديسمبر من هذا العام.