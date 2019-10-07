عامر خان ينصح جمهوره: اكتم مشاعرك وافتح عقلك

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
حث النجم الهندي الكبير عامر خان معجبيه وجمهوره على “كبت مشاعرهم” و”فتح عقولهم” ليؤدي ذلك إلى حياة واعية.
جاء في تغريدته التي نشرها على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر أن: “فقدان الوظيفة أو المال فجأة يمكن أن يسبب خوفًا وعارًا شديدين”.
واستمرارًا في التغريدة، أضاف ممثل “Ghajini”أيضًا، “إلغاء كتم مشاعرك وافتح عقلك”. دعوا والخوف والحزن وابحثوا عن آذانًا حنونة لدى الأصدقاء والعائلة المقربين”.
في اتجاه معاكس، اتهمت ممثلة بوليوود تانوشري دوتا عامر خان بالترويج للاغتصاب، وذلك بسبب عدم اهتمامه أو تفاعله مع قضايا المرأة.
وجاء اتهام دوتا لخان على خلفية شهور من تداول أنباء عن قرار الممثل عامر خان بالعمل مع المخرج سوبهاش كابور في الفيلم القادم Mogul، وهو المخرج الذي اتهمته الممثلة جيتيكا تياجي بالتحرش بها جنسيًا.
على جبهة العمل، سيُشاهد عامر في فيلم “Laal Singh Singhddha”، وهونسخة جديدة من فيلم النجم توم هانكس “Forrest Gump”، كما أنه يتعاون مع المخرج سوبهاش كابور للعمل في سيرة جولشان كومار بعنوان “موجول”.
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