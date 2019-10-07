حسين الجسمى يطلق «أبكي أغاني».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق النجم الإماراتى حسين الجسمى أغنيته السينجل الجديدة «أبكى أغانى»، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، حيث إن متابعيه أشادوا بألحانها وكلماتها في تعليقاتهم على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى.

والأغنية الجديدة من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، توزيع وليد فايد.

وكانت آخر أعمال المطرب الإماراتى أغنية “أعز الناس”، وحقق من خلالها نجاحا ملحوظا والأغنية من كلمات الشاعر سلطان بن محمد رؤية، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

Advertisements

وكان المطرب حسين الجسمي، قد أطلق مؤخرا، أغنية جديدة تحمل اسم “على الغدير”، عبر قناته الخاصة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهى من كلمات بدر بن عبد المحسن، ألحان راكان، توزيع عصام الشرايطي، مكس وماستر جاسم محمد.

واحتفل حسين الجسمى بعيد ميلاده مع جمهوره، خلال الحفل الذى على مسرح عكاظ بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الطائف الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.