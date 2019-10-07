سر جديد تذيعه بريانكا شوبرا عن حفل زفافها.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ظهرت نجمته الممثلة بريانكا شوبرا مؤخرا، برفقة النجم فرحان اختر Farhan Akhtar ضيفين على برنامج الحوارات الشهير The Kapil Sharma Show.

ببريانكا كشف خلال اللقاء عن بعض الاسرار عن حفل زفافها مع مغني البوب ​​الأمريكي نيك جوناس.

وكشفت بريانكا أن نيك وعائلته قد تفاجئوا من أقامة حفل “الحنة”، وعندما رأت عائلة نيك شقيق بريانكا وهو يحملها إلى أعلى بقوة، ظنوا أنها كانت نوعًا من العراك، ردا على ذلك، قامت عائلة نيك أيضا بدفعه وحمله نيك.

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كما شارك الممثل فرحان أختر أيضًا العديد من الحكايات المثيرة في العرض، يتذكر قصة مثيرة للاهتمام من طفولته عندما انتهى قام بصب دلو من الماء على نفسه بينما كان يجلس على سرير والديه.

فيلم بريانكا القادم The Sky is Pink من إخراج شونالي بوس ويضم النجوم فرحان اختر وزايرا وسيم وروهيت سراف. تم عرضه لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، ثم استمر في عرضه الأول في آسيا في لندن. ةومن المتوقع أن يصدر في الهند في 11 أكتوبر.