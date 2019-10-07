الممثلة نصرت جاهان تُصلي احتفالاً بمهرجان هندوسي مع زوجها

رنا صلاح الدين - بوليود - فتحي خلاف

الممثلة البنغالية وعضو البرلمان، المثيرة للجدل بقوة، نصرت جاهان مشغولة بالاحتفال بالمهرجان الديني الهندوسي “دورغا بوجا” برفقة زوجها نيخيل جاين.

شوھدت الممثلة وھي تصلي إلى جانب زوجها، وتستمتع بالاحتفالات وتضرب الطبول، في مراسم تخص العبادة الهندوسية، رغم أنها تحمل الديانة الأسلامية.

عندما سئلت عن صلواتھا، واحتفالها بالمهرجان الديني، رغم أنها مسلمة، قالت لوكالة الأنباء الهندية ANI: ” هذه طريقتي الخاصة في تصویر الوئام بین جمیع الأدیان، ولدت ونشأت في البنغال، أشعر أنني أقوم بعمل جيد، لقد صليت من أجل الناس من حولنا حتى يعيشوا حياة سعيدة “.

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وأضافت: ” الثقافة والتقالید ھنا، نحن نحتفل بكل الاحتفالات الدینیة، أما عن زوجها فـ ردد مشاعر مماثلة، وقال: “یتأثر الكثیر من الناس بالزواج بین الأدیان، زیارة نصرت وصلاتها للحدث الھندوسي ھو في الواقع رسالة إیجابیة للھند.

كانت قالت الممثلة والنائبة المنتخبة حديثًا في البرلمان الهندي، قد تعرضت لفتوى بتكفيرها، بحسب ما زعمه رجال الدين أن جاهان لا تحترم الإسلام بعد زواجها ووصفوها “بأنها ليست مسلمة” وأنها خرجت من الملة.

من ناحيتها، انتقدت الممثلة الفتوى، وقالت إنه لا ينبغي لأحد تكفيرها والتعليق على حياتها الشخصية من زواج وخلافه، ولا على ما تختاره لارتدائه من ملابس، رافضة موقف رجال الدين المسلمين المتدينين الذين أفتوا بتكفيرها.