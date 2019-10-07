بيلين كارهان تحتفل بعيد ميلادها الـ35 بسهرة صاخبة و«لوك» مفاجئ.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز
احتفلت الفنانة التركية بيلين كارهان الشهيرة بـ«السلطانة مريم» بعيد ميلادها الـ35 في سهرة صاخبة بأحد مطاعم إسطبنول بحضور زوجها، رجل الأعمال بدري جونتاي، وعدد من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني.
نجمة «حريم السلطان» ظهرت بـ«لوك» مفاجئ، حيث غيرت لون خصلات من شعرها البني إلى اللون الأشقر الفاتح، كما اعتمدت تسريحة مختلفة، أظهرتها في طلّة مثيرة، خاصة مع الفستان الأحمر القصير الذي اختارته لسهرة عيد الميلاد.
أصدقاء بيلين وأفراد من أسرتها، ممن تواجدوا في الحفل، حرصوا على تهنئة النجمة التركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متبادلين صوراً من السهرة، وهي اللقطات التي عكست أجوائها الصاخبة.
يُذكر أن بيلين كارهان تزوجت من رجل الأعمال التركي بدري جونتاي يونيو 2014، ووضعت مولودها الأول «علي ديمير» ديسمبر 2014، وأنجبت ابنها الثاني «جان أيوب» مارس 2017.
من ناحية أخرى، صرحت بيلين بانتهائها من تقديم برنامج الطبخ، وتعمل حالياً على قراءة أكثر من سيناريو لتحديد عمل قوي تعود به إلى الشاشة، حيث كان مسلسل «عدو في بيتي»، آخر ظهور درامي لها، وقد شاركت فيه كضيفة شرف، وجسدت فيه شخصية فتاة مصابة بمرض السرطان.
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