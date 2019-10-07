نهال عنبر طفلة مع أفراد أسرتها.. صورة نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية نهال عنبر جمهورها بصورة قديمة لها من طفولتها جمعتها بأسرتها الصغيرة.

نهال أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “صوره ليه أنا وعائلتي بابا وماما الله يرحمهم وأخي الكابتن طيار عصام عنبر وأختي الفنانة بهره عنبر وأنا ذكريات جميلة”.

الفنانة المصرية طالبت متابعيها بقراءة الفاتحة لوالديها، بقولها: “الرجاء قراءة الفاتحة لبابا وماما ربنا يرحمهم ويرحم أمواتنا جميعا”.

Advertisements

وكانت الفنانة المصرية نهال عنبر قد نشرت مؤخرا صورة لشقيقتها، ودعت لها بالشفاء العاجل، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “ربنا يشفيكي ويعافيكي يا أعظم اخت ليه بهره عنبر”.

نهال كشفت تفاصيل مرض شقيقتها، في تصريحات صحفية، حيث قالت: “شقيقتي تعاني من إلتهاب رئوي حاد وتتواجد حاليا في غرفة العناية المركزة”.

وأضافت: “الأطباء أكدوا أنها ستتواجد بها لعدة أيام أخرى، وهي تتلقى علاج بجرعات مكثفة من المضادات وجهاز التنفس، واتواجد معها بصفة دائمة”.