اتهام قمر اللبنانية باختطاف عارضة أزياء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة قمر اللبنانية، على اتهامها باختطاف عارضة أزياء لبنانية وتعنيفها هي والفنان اللبناني آدم، بمساعدة ٣ أشخاص.

قمر، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: ” لكل أعدائي يلي عم يجربو يأذوني ويشوهو بي إسمي كلكن رح تتحاسبوا وبالقانون حقي رح اخدو وانا رافعة راسي”.

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وأضافت: “الناس رح تعرف حقيقتكن يا جوعانين شهرة.. وأنا قمر ورح ضل قمر ومنورة الدنيا بروحي الحلوة ورح اتضلكن مبعوصيين مني موتو بقهركن و فانزي إنتو قوتي”.

وكانت عارضة الأزياء إنجي خوري، قد اتهمت في فيديو نشرته الفنان اللبناني آدم، بخطفها ليومين في منطفة صبرا وتعنيفها على يد 3 شبان بهدف تأديبها بعد تطاولها على زوجته السابقة الفنانة قمر.

كما أوضحت أنها كانت في الماضي تنظف له منزله وقت كانت قدمه مكسورة، وأسفت لمثل هذه الفعلة التي جعلتها تشعر بالصدمة، وقالت إنها ستتقدم بشكوى رسمية ضده وضد قمر عبر وكيلها القانوني في لبنان.