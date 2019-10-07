صفاء سلطان تدعم مرضى سرطان الثدي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة السورية صفاء سلطان في فعاليات الشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي بطريقة مميزة.

صفاء خضعت لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بفستان وردي شديد الأناقة، حمل توقيع مصممة الأزياء نيڤين بشيتي، وهو اللون الذي يرمز لمرض سرطان الثدي، حيث وجهت من خلال جلسة التصوير رسالة تشجيعية لكل امرأة بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

جلسة التصوير كانت بعدسة شقيق صفاء، المصور سلطان سلطان، وقد نشرت الفنانة لقطات منها، معلقة عليها: «أنتِ قويّة وما زلت على قيد الحياة، وبإمكانك مواجه أي مشاكل في هذه الحياة حتّى لو كان السرطان). الحياه حلوه وبتستحق نعيشها ..كرمال كل يلي بيحبوكي وكرمال حالك قبل كل الناس.. سارعي للكشف المبكر وطمنينا وطمني حالك وكل يلي حوليكي عنك».

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من ناحية أخرى، تصور صفاء سلطان حالياً مسلسل «بساطة 2»، من تأليف مجموعة من الكتاب، و إخراج تامر اسحاق، وإنتاج شركة «روي برودكشن» لصاحبها النجم السوري باسم ياخور، ويشارك في بطولته فادي صبيح و محمد حداقي وعبد المنعم عمايري ورنا شميس وغيرهم.

يُذكر أن صفاء سلطان انتهت من تصوير أول مسلسل بدوي لها بعنوان “رياح السموم”من تأليف سليمان أبو شارب وإخراج سائد بشير الهواري، وتشارك صفاء في بطولته أمام نخبة من نجوم الدراما الاردنية ، وأبرزه؛ عبير عيسى، جميل عواد، جولييت عواد، محمد العبادي، جميل براهمة، سهير فهد، عبدالكريم القواسمي، رفعت النجار، داوود جلاجل ، وغيرهم.