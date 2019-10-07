- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة السورية صفاء سلطان في فعاليات الشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي بطريقة مميزة.
صفاء خضعت لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بفستان وردي شديد الأناقة، حمل توقيع مصممة الأزياء نيڤين بشيتي، وهو اللون الذي يرمز لمرض سرطان الثدي، حيث وجهت من خلال جلسة التصوير رسالة تشجيعية لكل امرأة بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
جلسة التصوير كانت بعدسة شقيق صفاء، المصور سلطان سلطان، وقد نشرت الفنانة لقطات منها، معلقة عليها: «أنتِ قويّة وما زلت على قيد الحياة، وبإمكانك مواجه أي مشاكل في هذه الحياة حتّى لو كان السرطان). الحياه حلوه وبتستحق نعيشها ..كرمال كل يلي بيحبوكي وكرمال حالك قبل كل الناس.. سارعي للكشف المبكر وطمنينا وطمني حالك وكل يلي حوليكي عنك».
من ناحية أخرى، تصور صفاء سلطان حالياً مسلسل «بساطة 2»، من تأليف مجموعة من الكتاب، و إخراج تامر اسحاق، وإنتاج شركة «روي برودكشن» لصاحبها النجم السوري باسم ياخور، ويشارك في بطولته فادي صبيح و محمد حداقي وعبد المنعم عمايري ورنا شميس وغيرهم.
يُذكر أن صفاء سلطان انتهت من تصوير أول مسلسل بدوي لها بعنوان “رياح السموم”من تأليف سليمان أبو شارب وإخراج سائد بشير الهواري، وتشارك صفاء في بطولته أمام نخبة من نجوم الدراما الاردنية ، وأبرزه؛ عبير عيسى، جميل عواد، جولييت عواد، محمد العبادي، جميل براهمة، سهير فهد، عبدالكريم القواسمي، رفعت النجار، داوود جلاجل ، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر صفاء سلطان تدعم مرضى سرطان الثدي.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.