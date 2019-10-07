رغم إصابته.. عاصي الحلاني يحيي حفل زفاف شقيقة زوجته.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365
حرص الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على المشاركة في حفل زفاف شقيقة زوجته كوليت الحلاني، والذي أقيم مساء أمس الجمعة.
وظهر عاصي الحلاني خلال الحفل بصحة جيدة بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها بعد سقوطه من على ظهر جوادة.
وأحيا الحفل الفنان الشاب الوليد الحلاني، نجل عاصي الحلاني، والذي شارك والده الغناء على المسرح في بعض أغانيه، ويعد هذا هو الظهور الأول لعاصي عد تخليه عن الرقبة الطبية وزوال الكدمات التي كانت تملئ وجهه بعد الحادث.
يذكر أن الفنان عاصي الحلاني، كان قد تعرض للسقوط من على ظهر جوادة بعد تعثر الحصان وسقوط عاصي أرضًا وسقوط حصانه فوقه، الأمر الذي تسبب في إصابته بكس في بعض فقرات الرقبة وكسر في إصبعي يده، بالإضافة إلى العديد من الرضوض المختلفة في جسده، كما أصيبب بفقدان ذاكرة مؤقت بعد الحادث استمر لمدة يومين.
وأثار خبر الحادث قلق العديد من نجوم الفن الذين قاموا بزيارته في منزله للإطمئنان عليه، كما تلقى العديد من تعليقات متابعيه التي تمنت له السلامة.
ومن النجوم الذين قاموا بزيارته الفنان اللبناني ملحم زين، والفنان وليد توفيق، والإعلامي جمال فياض، وشهدت الزيارة مصالحة الفنان ملحم زين وجمال فياض بعد خلاف دام لمدة ١٠سنوات.
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