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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
شارك عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن والإعلام في الاحتفال بزفاف “شهد” كريمة م. إسماعيل مرسي وحرمه وفاء عكه والعريس “م. عمرو أحمد “،وذلك داخل فندق فورسيزونز نايل بلازا.
وكان ضمن الحضور الشيخ صالح كامل وحرمه الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود وكريمتيهما، والنائب علاء عابد وحرمه الإعلامية بسمة وهبة، والفنانة زينة.
كما حضر عدد من مشاهير المجتمع منهم محمد عوف، ورجب عوف، ومحمد مظلوم، وهاني العوضي، ومحمد التاجوري، وعلي البدري، ورامي سعيد، وأشرف فيليب، والعميد وليد العشري، وشيرين كريمة د. عادل إمام، واللبنانية صباح غريب، د.طارق زيدان وحرمه ومحمد جمال الدين، م.معتز بالله سعد وحرمه، وم.وائل رفعت وحرمه ومحمد شبانه وحرمه، وغيرهم من أصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الرقص المتتالية التي أشعلها نجم الحفل الفنان تامر حسني حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.
كما شارك في إحياء الحفل الفنان أحمد عصام، الذي قدم فقرة مبهرة من ال fire works، بالإضافة إلى استعراض افتتاح فقرة تامر حسني.
وقد تألقت العروس بفستان زفاف خطف أنظار الجميع من تصميم الفنان العالمي هاني البحيري، وحرصت والدة العروس وفاء عكه علي تقديم أغنية “أمورتي الحلوة” بمشاركة تامر حسني وفرقته وسط آجواء مليئة بالبهجة والرومانسية.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني وأحمد عصام يشعلان حفل زفاف بحضور صفاء أبو السعود.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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